Agatha Christie : romancière adorée de la télévision et du grand écran

Quatre ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le réalisateur et producteur britannique Kevin Sheldon s'empare du roman Dix petits nègres pour en faire un téléfilm. Aujourd'hui, le livre a été rebaptisé Ils étaient 10 et est adapté en une série horrifique de 8 épisodes, actuellement diffusée sur La Une et Auvio. En 1949, le film "Ten Little Niggers" est diffusé sur la BBC et remporte un certain succès. Il s'agit alors de la première adaptation à la télévision d'une œuvre d'Agatha Christie, si l'on exclut les captations de pièces de théâtre.