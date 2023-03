Agatha Christie, après Roald Dahl ou Ian Fleming : la réécriture des œuvres littéraires provoque un débat enflammé

"C’est la même logique pour les rues rebaptisées avec des noms de femmes, poursuit l’anthropologue. Pourquoi ne pas mettre côte à côte les anciennes plaques et les nouvelles pour signifier la profondeur historique de ce qui se passe ? Mais non, on gomme l’histoire et il n’y a rien de plus dangereux. C’est la porte ouverte à tous les fascismes possibles."

Benoît Dubois, directeur de l’association des éditeurs belges du livre, réagit avec ses lunettes d’historien : "Je trouve ça particulièrement crétin. J’insiste sur le mot crétin parce que ça veut dire qu’il y a une part de décérébration des personnes qui le font qui, par conséquent, considèrent qu’elles-mêmes et le public sont incapables de mettre les œuvres dans leur contexte. Je le dis de manière brutale mais je le pense de manière brutale. Ça veut dire que la société doit être formatée aux besoins et aux nécessités du jour et qu’elle ne peut plus porter les traces du passé."