AG2R Citröen se retrouve avec trois coureurs sur le Tour : Mikaël Cherel et Aurélien Paret-Peintre sont positifs au Covid-19

L'équipe française AG2R Citroën a annoncé ce mardi midi que deux de ses coureurs, Mikaël Cherel et Aurélien Paret-Peintre, ne prendraient pas le départ de la seizième étape du Tour de France à Carcassonne.

"Les tests Covid hebdomadaires réalisés par l’organisation du Tour se sont révélés positifs pour Mika et Aurélien, a annoncé l'équipe AG2R Citroën sur les réseaux sociaux. Ils ne prendront pas le départ aujourd’hui. Les autres coureurs et le staff ont tous reçu des tests négatifs et poursuivent la course. Bon rétablissement les gars !"

AG2R Citroën a remporté la neuvième étape du Tour de France grâce au Luxembourgeois Bob Jungels. Ils ne sont désormais plus que trois au sein de l'équipe française : le Belge Stan Dewulf, le Français Benoit Cosnefroy et Bob Jungels.