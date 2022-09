AG des Nations Unies : pour le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, "L’Occident pique une crise"

Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov a dénoncé samedi à la tribune des Nations unies la "russophobie sans précédent" et "grotesque" de l’Occident : "La russophobie officielle en Occident est sans précédent, son ampleur est grotesque. Ils n’hésitent pas à déclarer leur intention non seulement d’infliger une défaite militaire à notre pays, mais aussi de détruire la Russie", a-t-il déclaré lors de l’Assemblée générale de l’ONU, ironisant sur les condamnations des "référendums" d’annexion en cours dans plusieurs régions d’Ukraine sous contrôle russe, s’en prenant plus directement aux États-Unis.