« Aftersun » le premier long-métrage de Charlotte Wells réalisatrice écossaise, une merveilleuse chronique mélancolique sous le soleil turc.

Réalisatrice écossaise qui vit à New York, Charlotte Wells signe avec "Aftersun" un premier long métrage d’inspiration largement autobiographique. Elle s’entoure pour ce faire du génial Paul Mescal, acteur à la présence hors du commun vu dans la série "Normal People", et de la jeune Frankie Corio, fulgurante révélation du film.

Ce premier long métrage hypersensible, où dominent la couleur bleue et l’élément aquatique, interroge la mémoire et le mystère de ceux que l’on croit connaître mais dont la vérité finit toujours pas nous échapper. En résulte un véritable petit chef-d’œuvre de cinéma mélancolique qui se regarde comme on feuillette un bouleversant album de photos de famille.

Assurément un film à ne pas manquer en ce début d’année !