AFTER DINNER WE TALK DREAMS : le retour poignant de MICHELLE

Chaque membre du groupe est-il impliqué dans le processus d'écriture ?

Julian : Tout le monde n'écrit pas sur toutes les chansons, mais tout le monde écrit sur différentes chansons.

Sofia : Chaque membre du groupe est un auteur-compositeur. Les responsabilités de production sont entre les mains de Julian et Charlie, mais nous admirons tous beaucoup nos différentes approches d’écriture. C'est l'intérêt de faire partie de ce groupe : Julian et Charlie peuvent nous présenter, à moi et à une autre chanteuse, la même boucle, et nous aurons automatiquement des façons totalement différentes de l'aborder. Nous avons tous des idées différentes, et c’est ce qui rend le processus d'écriture vraiment excitant : grâce à cette différence, on perçoit les forces de chacun et on se pousse à devenir de meilleurs auteurs. C'est très sain pour la croissance.

Emma : Depuis le début, c'est-à-dire depuis la conception de HEATWAVE, on travaille par petits groupes. Et c'est ce même sentiment qui nourrit notre processus d'écriture actuel : travailler en petits groupes de deux, trois ou quatre personnes avant de présenter ce qu’on a fait au reste du collectif. Maintenant qu’on connait l’approche de chacun, on peut anticiper les différentes combinaisons créatives possibles d'une manière que nous ne pouvions peut-être pas faire quand nous avons composé HEATWAVE.

Julian : Ce qui est assez drôle, c'est que sur HEATWAVE, Charlie et moi n'avions jamais prévu que les chanteuses viennent le même jour. On faisait plutôt en sorte d’attribuer l’un ou l’autre morceau à une chanteuse en particulier. La seule raison pour laquelle tout le monde a fait équipe, c'est parce que nous étions très mauvais en organisation. Elles ont donc fini par se sont croiser (rires).

Charlie : On se disait “telle chanteuse vient au studio mardi, une autre vient le 26". Nous étions loin de nous douter que le mardi et le 26 étaient en fait le même jour (rires).