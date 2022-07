Afro, rousse et body positive, Odile apporte un vent de diversité dans le mannequinat

"Parce que tu es différente, on ne peut pas te considérer comme belle." Métisse, rousse, aux formes plus rondes que les standards de la mode, Odile a essuyé des remarques discriminantes sur son physique durant une grande partie de son adolescence. "Je me souviens de remarques sur mes cheveux. On me disait que c'était des poils de cul."

Aujourd'hui, elle est mannequin professionnelle et elle s'épanouit dans cette carrière, tout en apportant une représentation nouvelle des mannequins d'aujourd'hui. "Ça m'a quand même beaucoup aidée à me confronter à mon corps, à prendre confiance en moi." Odile appelle à "assumer la diversité est les individualités".