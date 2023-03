Le chef de l’État avait déjà esquissé lundi dans un discours à Paris la fin du "pré carré" français en Afrique de l’Ouest et appelé à de nouveaux partenariats sur le continent, loin des liens opaques et du soutien aux dirigeants en place hérités de la période coloniale et inhérents à la "Françafrique". Prenant exemple sur le sommet pour la préservation des forêts tropicales, co-organisé par la France et le Gabon mercredi et jeudi à Libreville, Emmanuel Macron a répété sa volonté de "bâtir un partenariat équilibré" et de "porter des causes communes" avec les pays du continent, que ce soit sur le climat, la biodiversité ou les enjeux économiques et industriels du 21e siècle.