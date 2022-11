Afrique du Sud : une commission ouvre la voie à un débat sur une éventuelle destitution du président Ramaphosa

Les conclusions de cette commission, que la présidence qualifie de "moment inédit et extraordinaire pour la démocratie", "requièrent une lecture attentive et une considération appropriée dans l’intérêt de la stabilité du gouvernement et du pays", ajoute le communiqué présidentiel. Cyril Ramaphosa "dément catégoriquement avoir violé son serment" envers la Constitution "de quelque manière que ce soit" et "nie également être coupable de l’une des allégations formulées à mon encontre".

Ces conclusions de la commission parlementaire pourraient mener à un vote au Parlement pour la destitution du chef de l’Etat. Mais la procédure, si elle est décidée, n’aurait toutefois que peu de chances d’aboutir, l’ANC de Cyril Ramaphosa y détenant une confortable majorité.

Mais l’affaire ternit l’image du président Ramaphosa, attendu sur le front de la corruption qu’il a juré d’éradiquer, alors que l’ANC doit décider en décembre si elle le maintient pour un deuxième mandat, si le parti historique se maintenait au pouvoir à l’issue d élections générale de 2024.