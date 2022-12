Afrique du Sud: un camion-citerne explose à Johannesburg, le bilan s'alourdit à 34 morts

Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne près de Johannesburg s'est encore alourdi, passant à 34 morts, a annoncé vendredi le ministère sud-africain de la Santé.

Parmi les victimes, des passants parfois venus observer le camion accidenté de plus près avant d'être pris dans la déflagration, mais aussi "onze membres du personnel soignant" de l'hôpital jouxtant le lieu du drame à Boksburg, banlieue située à une quarantaine de kilomètres à l'est de Johannesburg, détaille le ministère dans son bref communiqué. La veille de Noël, dix personnes avaient été tuées sur le coup quand un camion rempli de gaz s'est trouvé coincé sous un tunnel dans cette zone résidentielle. L'accident a "provoqué une fuite et mené à cette énorme explosion qui a occasionné d'importants dégâts" dans un périmètre de 500 mètres, selon les autorités. Seize autres personnes ont succombé "à de graves brûlures et blessures", avait-on appris mercredi auprès des autorités locales. Huit autres sont décédées lors des dernières 48 heures, a indiqué le gouvernement. A l'hôpital Tambo Memorial, un total de 37 personnes, soit 24 patients aux urgences et 13 membres du personnel qui se trouvaient dans les couloirs ou sur le parking de l'établissement, avaient été grièvement brûlées. Des vidéos amateur ont montré l'explosion d'une énorme boule de feu sous le pont. Le camion, vraisemblablement trop haut pour passer à cet endroit, était rempli de 60.000 litres de gaz GPL.