Afrique du Sud : première usine de vaccins anti-Covid fabriqués sur le continent

L’Afrique du Sud, fer de lance de la lutte pour l’égalité d’accès aux vaccins anti-Covid, a lancé mercredi au Cap la première usine du continent qui fabriquera des doses de A à Z, financée par le milliardaire des biotechnologies Patrick Soon-Shiong.

L’objectif est la production d'"un vaccin de deuxième génération, et nous voulons le fabriquer en Afrique, pour l’Afrique, et l’exporter dans le monde entier", a déclaré l’homme d’affaires américain d’origine chinoise, né en Afrique du Sud. Les premiers vaccins seront produits cette année et le site devrait atteindre un milliard de doses par an d’ici 2025.

Objectif : remédier à la perte d’efficacité des premiers vaccins

La mise au point de vaccins de deuxième génération vise notamment à remédier à la perte d’efficacité des premiers vaccins dans le temps, mais aussi à l’apparition de variants du virus.

"Aujourd’hui, nous prouvons que nous sommes en train de devenir autonomes en tant que continent, et nous devons être fiers de ce que nous réalisons", a déclaré sur place le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Officiellement pays africain le plus touché par le virus, l’Afrique du Sud compte plus de 3,5 millions de cas dont 93.400 décès, alors que le continent a officiellement enregistré plus de 10 millions de cas en janvier, selon l’Union africaine. Les infections ont grimpé en flèche depuis que le variant Omicron a été découvert en Afrique du Sud fin novembre.