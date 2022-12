Afrique du Sud : pas de démission pour le président Ramaphosa, gêné par un scandale

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, sous la menace d'une procédure de destitution, n'a aucune intention "de démissionner ou de s'écarter", a annoncé samedi à l'AFP son porte-parole Vincent Magwenya.

Mis en cause depuis mercredi par un rapport parlementaire affirmant qu'il "a pu commettre" des actes contraires à la loi dans une affaire de cambriolage dans l'une de ses propriétés où d'importantes sommes en liquide ont été trouvées, le président a décidé de "ne pas démissionner sur la base d'un rapport erroné, il ne va pas s'effacer non plus", a-t-il affirmé.

Le président va aussi contester ce rapport qui l'accable par voie de justice.