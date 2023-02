Afrique du Sud: début d'exercices navals controversés avec la Russie et la Chine

L'armée sud-africaine a entamé vendredi les premières étapes préparatoires au large de ses côtes pour des exercices navals controversés avec la Russie et la Chine, qui suscitent l'"inquiétude" sur la scène internationale dans le contexte de la guerre en Ukraine. "La frégate russe est arrivée à Durban. Le bateau chinois arrivera plus tard. Nous sommes en phase de préparation, la manœuvre principale aura lieu le 22 février", a indiqué une source militaire à l'AFP.

L'Afrique du Sud a annoncé le mois dernier l'organisation d'exercices conjoints avec les marines russe et chinoise "dans le but de partager des compétences et des connaissances opérationnelles". Les opérations impliquant plus de 350 militaires sud-africains doivent se poursuivre jusqu'au 27 février au large de Durban (sud-est), plus grand port d'Afrique australe sur l'océan Indien, et de Richards Bay, quelque 180 km plus au nord.

L'Afrique du Sud a affirmé adopter une position neutre depuis le début de l'invasion russe en Ukraine il y a près d'un an, refusant de se joindre aux appels occidentaux à condamner Moscou. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite à Pretoria le mois dernier, a évoqué des "choses irritantes" à propos des relations entre l'Afrique du Sud et la Russie. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, interrogée sur ces manœuvres militaires conjointes, a elle exprimé "l'inquiétude des Etats-Unis".