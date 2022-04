Afrique du Sud : au moins 45 morts dans des inondations

Au moins 45 personnes ont trouvé la mort dans des inondations en Afrique du Sud touchée par de fortes pluies sur la côte est, ont annoncé mardi les autorités.

"Plus de 45 personnes ont perdu la vie à la suite des fortes pluies, ce nombre pourrait augmenter au fur et à mesure que d'autres informations nous parviennent", a indiqué le département de la Coopération de la province du Kwazulu-Natal (est) dans un communiqué.

Des opérations de sauvetage et d'évacuation sont en cours, a indiqué de son côté le département de gestion des catastrophe du KZN dans un communiqué.

"C'est un cauchemar, beaucoup de coulées de boue, de victimes, des bâtiments effondrés", a déclaré à l'AFP Garrith Jamieson, qui fait partie des équipes de secours. Selon lui, il y aura "plus de morts".

Sur les plages populaires de la ville ouverte sur l'océan Indien, des tas de débris, branches, bouteilles en plastique, se sont amoncelés. La cuve d'un camion-citerne a été entraînée sur le bord de mer, a constaté un photographe de l'AFP.

Coupures d'électricités et de nombreuses routes bloquées

Les fortes précipitations ont aussi entraîné des coupures d'électricité et de nombreuses routes sont bloquées. La fourniture en eau est également perturbée. Des vidéos partagées par les secouristes montrent une autoroute coupée, des voitures submergées sous l'eau et des maisons effondrées.

"De nombreuses personnes ont perdu la vie", a déclaré aux journalistes le maire de Durban, Mxolisi Kaunda, sans toutefois donner de nouveau bilan.

"Il semble que des cimetières ont été inondés", a-t-il ajouté. Une photo montrant un crâne humain ayant refait surface a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

"autoroutes transformées en rivières"

Des images diffusées par la chaîne de télévision publique (SABC) ont montré des conteneurs disséminés sur une autoroute. L'ONG locale, Gift of the Givers, a décrit dans un communiqué "des autoroutes transformées en rivières" et des personnes coincées sous des murs effondrés.

La compagnie publique des chemins de fer (Prasa) a annoncé la suspension de ses services dans la région à cause des glissements de terrain et des décombres sur les voies.

Les habitants ont été appelés à éviter tout déplacement. Ceux résidant dans des zones en hauteur ont été invités à accueillir leurs voisins en contrebas touchées par les intempéries.

Les fortes pluies doivent se poursuivre encore mardi, selon les prévisions météorologiques.