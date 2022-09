Afrique de l’Ouest : l’évolution du climat et de la population risque d’accroître considérablement les infections au virus de Lassa

Ce virus est principalement présent dans les pays d’Afrique de l’Ouest comme la Sierra Leone, le Libéria ou la Guinée mais aussi au Nigéria. La fièvre de Lassa est un fléau pour ces pays. Entre 300.000 et 500.000 personnes sont infectées chaque année en Afrique de l’Ouest et entre 5000 et 6000 en meurent chaque année. Connaître la maladie et son évolution est donc essentiel pour ces populations… et les générations futures.

De ce point de vue, le constat réalisé est essentiel en termes de santé publique et d’anticipation des mesures de prévention que les autorités sanitaires devraient mettre en place. "Nous avons constaté que plusieurs régions devraient devenir écologiquement appropriées pour la propagation du virus de Lassa en Afrique centrale, notamment au Cameroun et en République démocratique du Congo, et même en Afrique de l’Est, en Ouganda", précise Raphaëlle Klitting, chercheuse au Scripps Research de San Diego et coauteure de l’étude.