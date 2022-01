Afrique centrale : Tshisekedi déplore pauvreté et chômage

Le président de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi, qui a pris mercredi à Brazzaville la présidence tournante de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC, 11 pays), a déploré le niveau élevé de pauvreté et de chômage dans la zone.

"Si depuis trois décennies, l'Afrique centrale enregistre une croissance pour le moins louable, le bien-être y reste sensiblement inférieur à celui de toutes les (autres) régions" d'Afrique, a déclaré le président de la RDC, pays le plus grand et le plus peuplé de la CEEAC, au terme de la 20e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation.

"Les taux globaux de pauvreté de notre sous-région se maintiennent toujours à environ 43%, soit près de la moitié de notre population", a-t-il ajouté. Selon certaines estimations, a-t-il insisté, "plus de la moitié des jeunes de notre région sont soit à la recherche d'un emploi, soit sous-employés ou encore simplement inactifs".

La conférence de Brazzaville a par ailleurs débattu des défis sécuritaires dans le Bassin du Lac Tchad et dans l'est de la RDC, de la piraterie maritime ou encore du terrorisme.

"Face à la recrudescence du terrorisme, la conférence exhorte la Commission de l'Union africaine à organiser une session sur le terrorisme au lendemain du prochain sommet de l'UA", prévu les 4 et 5 février à Addis Abeba, selon le communiqué final lu par Jean-Claude Gakosso, le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville.

Les pays membres de la CEEAC sont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la RDC, le Gabon, la Guinée Équatoriale, le Rwanda, Sao Tome et Principe et le Tchad.