"Africa Power", la Une de Marca qui fait jaser

Marca se penche dans son édition de ce lundi 27 juin sur la politique des transferts du Real Madrid. Mais sa Une fait beaucoup réagir. "Africa Power", le titre qui barre la première page aussi. Beaucoup, sur les réseaux sociaux notamment, y voient du racisme.



Sur cette portada du quotidien madrilène on peut lire que "le Real Madrid a trouvé une nouvelle feuille de route dans sa politique de transfert". Et cette nouvelle voie mène, selon le journal espagnol, à des joueurs avec des "racines africaines".



"Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Alaba, Camavinga et Benzema se vantent d’avoir des racines africaines, bien qu’ils aient grandi loin du continent. Ils renforcent une voie ouverte par Eto’o, Geremi, Zidane, Makélélé ou Diarra", écrit Marca.



Les six joueurs du noyau actuel encadrent une carte de l’Afrique, incrustée de dessin de la savane. Ces six joueurs sont, pour rappel, internationaux allemand, français ou autrichien et tous nés en Europe à l'exception d'Eduardo Camavinga qui a vu le jour dans un camp de réfugié en Angola avant de rejoindre la France à l'âge de deux ans.



Le hashtag #marca figure parmi les tendances fortes sur Twitter avec près de 95000 tweets générés. La plupart des réactions dénoncent le côté "scandaleux", "raciste", "honteux" ou "déplacé" de cette Une.