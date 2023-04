Afghanistan : une vingtaine de femmes manifestent contre l’éventuelle reconnaissance internationale des talibans

Un peu plus d’une vingtaine de femmes ont brièvement manifesté samedi à Kaboul contre une éventuelle reconnaissance internationale du gouvernement taliban, à deux jours d’un sommet des Nations unies, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Le poing levé, environ 25 Afghanes ont déambulé dans une rue de Kaboul durant une dizaine de minutes scandant "Reconnaissance des talibans, violation des droits des femmes !" ou encore "Violation des droits internationaux par les Nations unies !". Une réunion internationale sur l’Afghanistan est organisée par l’ONU les 1er et 2 mai à Doha afin de "clarifier les attentes" dans un certain nombre de dossiers. A propos de cette réunion, la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed avait évoqué lors d’une rencontre à l’université de Princeton le 17 avril la possibilité de discussions et de "petits pas" vers une éventuelle "reconnaissance de principe" des talibans, tout en mettant en avant des "conditions".