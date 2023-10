Afghanistan : un nouveau séisme, de magnitude 6,3, frappe la ville d'Hérat

Un nouveau séisme, de magnitude 6,3, a frappé dimanche la ville d'Hérat, au nord-ouest de l'Afghanistan, a indiqué l'institut de géophysique américain (USGS), après plusieurs secousses dont un tremblement de terre dévastateur dans cette région depuis le début du mois.

Le séisme s'est produit à 8H06 locales avec un épicentre à 33 kilomètres de la ville d'Hérat, dans la province du même nom où un millier de personnes ont été tuées dans un séisme début octobre.

Le 7 octobre, des villages entiers ont été détruits dans un tremblement de terre de magnitude 6,3, causant plus de mille morts, dont à 90% des femmes et des enfants, selon l'Unicef. Un autre séisme important le 11 octobre, dont l'épicentre a été détecté à environ 30 kilomètres au nord d'Hérat, a créé la panique dans une population traumatisée et fait au moins un mort et une centaine de blessés.

L'Afghanistan souffre déjà d'une grave crise humanitaire, avec le retrait généralisé de l'aide étrangère depuis le retour au pouvoir des talibans. Fournir des abris en grande quantité, à l'approche de l'hiver, sera un défi pour les autorités talibanes, qui ont pris le pouvoir en août 2021 et entretiennent des relations tendues avec les organisations d'aide internationale.