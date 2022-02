Afghanistan : réouverture des universités publiques, avec peu d’étudiantes

La plus grande université d’Afghanistan a rouvert samedi à Kaboul, six mois après la prise du pouvoir par les talibans, mais très peu d’étudiantes ont assisté aux cours et celles-ci étaient séparées des élèves masculins.

Les universités publiques de six provinces avaient déjà rouvert le 2 février.

Toutes les autres ont repris samedi, comme celle de Kaboul, la plus ancienne et la plus grande du pays avec environ 25.000 étudiants inscrits avant le retour des fondamentalistes islamistes le 15 août dernier.

Dans la capitale, des gardes talibans ont refusé aux journalistes l’accès au campus tentaculaire et ont chassé ceux qui s’attardaient près des entrées.

Interrogées à l’écart, des étudiantes ont fait part à l’AFP de leurs sentiments mitigés sur leur retour en cours.

"Je suis heureuse que l’université ait repris […], nous voulons continuer nos études", a déclaré une étudiante en anglais, qui a demandé à être identifiée sous le nom de Basira.

Elle a toutefois évoqué "quelques difficultés", notamment parce que des étudiants ont été admonestés par les talibans pour avoir apporté leur téléphone portable en cours.

"Ils ne se sont pas bien comportés avec nous, ils ont été impolis", a-t-elle expliqué.