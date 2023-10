Afghanistan : près de 120 morts après un séisme de magnitude 6,3 à l’ouest du pays

Environ 120 personnes sont mortes et un millier blessées samedi dans un tremblement de terre de magnitude 6,3, qui a provoqué des glissements de terrain, dans l'ouest de l'Afghanistan.

"Jusqu'à présent, plus de 1.000 femmes, enfants et personnes âgées blessés ont été enregistrés, et environ 120 personnes ont perdu la vie", a déclaré à l'AFP Mosa Ashari, responsable de la gestion des catastrophes dans la province d'Herat.

Le précédent bilan s'élevait à 15 morts mais les autorités avaient averti qu'il allait encore s'alourdir, des personnes étant encore ensevelies sous les gravats.