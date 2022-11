Afghanistan : les talibans interdisent aussi les salles de gym et bains publics aux femmes

En dépit de leurs promesses, les talibans sont largement revenus à l’interprétation ultra-rigoriste de l’islam qui avait marqué leur premier passage au pouvoir (1996-2001), restreignant très fortement les droits et libertés des femmes.

Les écoles secondaires pour filles ont été fermées et ils ont ordonné qu’elles portent le voile intégral. Les femmes sont aussi empêchées de voyager seules en dehors de leur ville. En début de semaine, les talibans ont aussi annoncé qu’elles n’avaient plus le droit de fréquenter les parcs et jardins de Kaboul.

De manifestations ont été organisées à Kaboul et dans d’autres grandes villes, mais les manifestantes ont été dispersées avec brutalité et certaines ont été arrêtées.

Au début du mois, l’ONU a exprimé son "inquiétude" après que les talibans ont perturbé une conférence de presse organisée par une organisation de femmes.