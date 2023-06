Afghanistan : Les talibans exigent de ne pas jouer de musique dans les salles de mariage

La police religieuse talibane a de nouveau appelé les propriétaires de salles de mariage à ne pas diffuser de musique et à ne pas organiser d'activités contraires aux préceptes de l'islam lors de mariages ou d'événements similaires. L'information a été confirmée dimanche par le ministère afghan de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice.

Dans une déclaration en ligne, le ministère a précisé que cette mesure avait été annoncée lors d'une réunion avec les propriétaires de salles de mariage. Il leur a été demandé d'appliquer à la lettre la règlementation en place. L'année dernière déjà, les talibans avaient conseillé aux propriétaires de salles de mariage d'éviter la diffusion de musique, mais cette règle n'a pas été appliquée partout.

Les salles de mariage ne sont pas populaires auprès de toute la population en Afghanistan en raison de la pression mise sur les familles pour l'organisation de mariages extrêmement coûteux.

Bien que de nombreux jeunes couples souhaiteraient se marier dans de telles salles, cela n'est souvent pas possible sur le plan financier. Selon les talibans, la musique est contraire aux enseignements de l'islam. Après le retour au pouvoir des talibans en août 2021, de nombreux artistes et musiciens ont quitté l'Afghanistan et demandé l'asile dans des pays occidentaux.