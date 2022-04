Afghanistan : les talibans doivent changer leur fusil d’épaule pour éviter un désastre économique

Les talibans, au pouvoir en Afghanistan depuis août 2021, étaient notamment revenus fin mars sur leur décision de permettre aux filles d’étudier dans les collèges et lycées.

Un potentiel économique substantiel

Dans son rapport, la Banque mondiale précise que la communauté internationale doit, de son côté, "continuer à répondre aux besoins humanitaires fondamentaux".

En effet, "l’Afghanistan bénéficie d’un potentiel économique substantiel lié à son secteur agricole et ses ressources naturelles, à sa population jeune et croissante et aux améliorations récentes de l’environnement sécuritaire", souligne l’institution.

Une grave crise financière et humanitaire

Depuis l’arrivée au pouvoir des fondamentalistes islamistes l’été dernier, l’Afghanistan est plongé dans une grave crise financière et humanitaire, provoquée par le gel de milliards d’avoirs détenus à l’étranger et l’arrêt brutal de l’aide internationale qui portait le pays à bout de bras depuis 20 ans, et qui revient désormais au compte-gouttes.

Le pays a vu son économie s’effondrer et le chômage exploser.

"Les revenus par habitant ont probablement diminué d’environ un tiers au cours des derniers mois de 2021, anéantissant les progrès économiques réalisés depuis 2007", selon le rapport.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé mi-mars une résolution établissant une relation formelle et durable avec l’Afghanistan des talibans.