Afghanistan : les talibans célèbrent le 1er anniversaire de la fin de la guerre avec les Etats-Unis

"Nous sommes heureux qu’Allah se soit débarrassé des infidèles de notre pays, et que l’Emirat islamique (les talibans) ait été établi", a déclaré à l’AFP Zalmai, pharmacien à Kaboul. "Cela a prouvé une fois de plus que ces infidèles ne peuvent pas s’unir contre les musulmans", a ajouté le commerçant. Le retrait des troupes il y a un an a mis fin à la plus longue intervention militaire des Etats-Unis, commencée en réaction à l’attaque du 11 septembre 2001.

Le poids de la guerre en Afghanistan a dépassé les frontières américaines