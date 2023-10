Afghanistan : le bilan du premier séisme révisé à "plus de 1000 morts", nouvelles fortes secousses

Le gouvernement afghan a réduit le bilan du séisme en Afghanistan, le portant à "plus de 1000 morts" alors que de nouveaux tremblements de terre ont secoué la région, provoquant la panique. Un séisme de magnitude 6,3 a frappé la province d’Hérat, où des milliers de personnes dormaient à l’extérieur depuis le séisme initial de magnitude équivalente qui a réduit en poussière de nombreuses habitations. Les répliques du séisme ont fait au moins une victime et 130 blessés.

Le bilan initial du séisme avait été source de confusion, avec des chiffres contradictoires fournis par les autorités locales et nationales. Il avait finalement été fixé à 2053 morts. Le ministre de la Santé afghan a expliqué la confusion par l’isolement des zones touchées et un double comptage par différents services de secours. Le bilan actuel est de "plus de 1000 morts" et 2400 blessés.