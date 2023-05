Afghanistan : la persécution des femmes et des filles doit être reconnue comme un crime contre l’humanité selon Amnesty

La dégradation des conditions de vie des femmes et des filles en Afghanistan n’a de cesse d’être dénoncée depuis l’arrivée en août 2021 des talibans au pouvoir dans ce pays et cela notamment par de nombreux pays, et les États-Unis, l’Europe, les Nations Unies, et des ONG.

L’ONG Amnesty International et la Commission internationale des juristes publient aujourd’hui un rapport sur la situation des femmes et des filles en Afghanistan et plus particulièrement sur le traitement infligé par les talibans à celles-ci. Le rapport est intitulé The Taliban’s war on women : The crime against humanity of gender persecution in Afghanistan (La guerre des talibans contre les femmes : Le crime contre l’humanité que constitue la persécution des femmes en Afghanistan) et a été rédigé sur base d’un nombre croissant d’éléments de preuves recueillis entre le mois d’août 2021 et le mois de janvier dernier.

Inclure le crime contre l’humanité de persécution sexiste dans l’enquête de la CPI

Rappelons qu’une enquête de la Cour pénale internationale (CPI) est déjà en cours sur la situation en Afghanistan. Les deux organisations estiment que "les procureur·e·s de la CPI doivent inclure le crime contre l’humanité de persécution sexiste dans leur enquête en cours sur la situation en Afghanistan."

Nathalie Godart, directrice de l’action pour Amnesty International précise "qu’à partir du moment où on définit la situation que vivent les femmes en Afghanistan comme un crime contre l’humanité, on rentre dans la catégorie des crimes internationaux. Et donc, des crimes qui regardent la justice internationale et la communauté internationale." Cela pourrait permettre de procéder à un plus grand nombre de procédures judiciaires afin que les femmes afghanes obtiennent justice.

Et de rappeler que les États peuvent aussi agir de leur côté en exerçant "leur compétence universelle ou de recourir à d’autres moyens légaux pour traduire en justice les membres des talibans soupçonnés d’être responsables de crimes relevant du droit international."