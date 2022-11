Afghanistan : la culture du pavot en hausse depuis le retour des talibans

L’Afghanistan est de loin le premier producteur mondial de pavot, dont sont extraits l’opium comme l’héroïne et "le revenu tiré par les agriculteurs de la vente d’opium a triplé" en un an, estime l’ONUDC.

Passé de 430 millions d’euros en 2021 à 1,4 milliard d’euros en 2022, il est le "plus rentable enregistré depuis des années" et représente 29% de la valeur agricole totale du pays, contre 9% un an plus tôt.

Cependant, l’augmentation des revenus ne s’est pas nécessairement traduite en pouvoir d’achat, car l’inflation a grimpé en flèche au cours de la même période, le prix des denrées alimentaires augmentant en moyenne de 35 pour cent, dit l’ONUDC.

Les saisies d’opiacés dans les pays frontaliers de l’Afghanistan indiquent que le trafic d’opium et d’héroïne afghans n’a pas cessé. Entre 80% et 90% de l’héroïne et de l’opium dans le monde provient d’Afghanistan, principalement du sud-ouest du pays, selon l’ONU.