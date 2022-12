Afghanistan: l'ONU appelle les Talibans à mettre fin aux "restrictions inimaginables" imposées aux femmes

Le Haut-Commissaire des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk a enjoint mardi les talibans afghans à lever les "restrictions inimaginables" imposées aux femmes, mettant en garde contre des "conséquences terribles" pour "tout le peuple afghan".

"Ces restrictions inimaginables imposées aux femmes et aux filles vont non seulement augmenter les souffrances de tous les Afghans mais, je le crains, poser un risque au-delà des frontières de l'Afghanistan", écrit M. Türk dans un communiqué, où il met en garde les talibans: "Aucun pays ne peut se développer - voire survivre - socialement et économiquement si la moitié de sa population est exclue."

Les talibans, qui ont pris le pouvoir à Kaboul à la mi-août 2021 et dont l'autorité n'est pas reconnue par l'essentiel de la communauté internationale, ont interdit à quelques jours d'intervalle aux femmes et aux filles de poursuivre des études universitaires et, depuis le 24 décembre, de travailler dans des ONG nationales ou internationales.