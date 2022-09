Afghanistan : explosion dans une mosquée d'Hérat, un imam influent tué

Une énorme explosion a secoué vendredi une des plus grandes mosquées d'Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, tuant son influent imam et faisant de nombreuses autres victimes, selon le gouvernement et un média privé.

Mujib ur Rahman Ansari, un religieux de renom et soutien de premier rang des talibans, a été tué dans "une attaque brutale vendredi à Hérat", a indiqué sur Twitter le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid.

"L'Emirat islamique exprime son profond chagrin pour sa mort et les responsables de cet incident seront punis pour leurs actes haineux", a-t-il promis.

L'explosion a eu lieu à la mosquée Gazargah, l'une des principales d'Hérat, dont Ansari était l'imam, et a fait de nombreuses autres victimes, a rapporté TOLOnews, la principale chaîne privée du pays.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent ce qui semble être des corps ensanglantés éparpillés dans l'enceinte de la mosquée.