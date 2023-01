Afghanistan : des ONG reprennent leurs activités après le veto sur l’emploi des femmes

Dorénavant, les femmes peuvent retourner dans certaines régions où les autorités du pays ont donné à "Save the Children" des "garanties claires et fiables" sur le fait que "le personnel féminin y sera en sécurité et pourra travailler sans entrave", a déclaré le directeur des opérations David Wright.

Entre-temps, l’organisation "World Vision", qui œuvre dans le domaine de la santé et de la nutrition, a repris ses activités. Malgré ce redémarrage, la plupart des programmes de "Save the Children" sont toujours suspendus.

L’ONG, active en Afghanistan depuis les années 1970, a demandé aux Talibans de revenir sur cette interdiction, tout en mettant en garde contre l’impact d’une telle interdiction, qui est venue s’ajouter à la crise humanitaire dans le pays. L’organisation a estimé que plus de 28 millions d’enfants et d’adultes auront besoin d’une aide humanitaire cette année.