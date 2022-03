Afghanistan : coupée de Kaboul et sans fonds, l’ambassade afghane à Washington va fermer

Les talibans ne sont pas reconnus par la communauté internationale et n’ont pas repris le véritable contrôle des missions diplomatiques du précédent gouvernement, qui ne sont ainsi plus financées et souvent tenues par des diplomates loyaux à l’ancien gouvernement pro-occidental.

"L’ambassade et les consulats afghans (à Los Angeles et New York, ndlr) connaissent d’importantes difficultés financières, leurs comptes en banque ne sont pas disponibles", poursuit ce responsable américain, précisant que ce gel n’est pas le fait des États-Unis mais des banques. Quelques centaines de milliers de dollars y sont bloqués.