Afghanistan : au moins six morts dans des tirs des forces pakistanaise, selon un responsable afghan

Au moins six personnes, cinq enfants et une femme, ont été tuées samedi dans l’est de l’Afghanistan par des tirs de roquettes des forces militaires pakistanaises à la frontière entre les deux pays, selon un responsable afghan et un habitant.

"Cinq enfants et une femme ont été tués, et un homme blessé, par des tirs de roquettes pakistanais dans le district de Shelton, à Kunar", a déclaré à l’AFP le directeur provincial de l’information, Najibullah Hassan Abdaal.

Un habitant du district, Ehsanullah (il se fait appeler par un seul nom comme beaucoup d’Afghans), a confirmé le nombre de morts, assurant que l’assaut avait été mené samedi matin par des avions militaires pakistanais.

Tensions frontalières accrues

Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan l’an dernier, les tensions frontalières entre les deux pays se sont accrues, le Pakistan affirmant que des groupes armés, comme le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mènent des attaques depuis le sol afghan, à travers une frontière notoirement poreuse.

Les talibans afghans nient abriter des militants pakistanais et dénoncent la clôture qu’Islamabad érige pour sécuriser cette frontière longue de plus de 2000 km, connue comme la ligne Durand, nom hérité de l’époque coloniale.

Un autre assaut, similaire, a aussi été mené samedi avant l’aube dans la province afghane de Khost, a déclaré un autre responsable afghan.

"Des hélicoptères pakistanais ont bombardé quatre villages près de la ligne Durand dans la province de Khost. Seules des maisons civiles ont été visées et il y a eu des victimes", a-t-il dit sous couvert d’anonymat, sans plus de détails. Un responsable local des talibans a fait état d’au moins 40 victimes, cité par l’agence DPA.