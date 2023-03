"Afghanes": le constat glaçant de la condition des femmes sous le régime Taliban

"Cet effacement des femmes d’Afghanistan n’a pas commencé avec les Talibans". Celle qui parle est militante des droits des femmes afghanes depuis de nombreuses années. La soixantaine, elle a vécu les bonds en avant et les immenses retours en arrière que les femmes afghanes ont subis. Elle se souvient de l’installation du régime soviétique en 1973 et de leur projet "fantastique" pour les femmes, "c’était l’égalité pour tous". Mais aussi de la déception cuisante de se sentir instrumentalisée pour une propagande politique. Archives à l’appui, le documentaire revient sur l’histoire de l’émancipation des femmes afghanes dans les années 1960 jusqu'à aujourd’hui.

Une femme avec un hijab, toute couverte, avec un long manteau noir marchant dans les rues de Kaboul […]. Qu’y a-t-il de si excitant à ça ?

Elles sont paysannes, citadines, anciennes combattantes, cheffes d’entreprise et s’insurgent, ou non, contre le régime. La diversité des profils et l’intimité des paroles participent à la nuance du récit. Elles pointent du doigt les Talibans mais aussi la culture tribale, l’OTAN, les Moudjahidines, les Soviétiques et bien d’autres.

"Afghanes" de Solène Chalvon-Fioriti à voir jeudi 9 mars à 22h15 sur La Une dans Doc Shot et disponible en replay sur Auvio.