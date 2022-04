Affrontements dans les tribunes après Bruges - Antwerp : coups de ceintures, crachats et tentatives d'escalade

Après un duel engagé mais sportif et courtois entre le Club de Bruges et l'Antwerp, des bagarres ont éclaté dans une des tribunes du Stade Jan Breydel dimanche entre supporters anversois et brugeois. Juste après le coup de sifflet final de la rencontre, la tension a en effet monté d'un cran.

Des supporters de l'Antwerp ont tenté de franchir les barrières qui les séparaient des supporters brugeois. Malgré la présence de stewards, des coups, des crachats et même des coups de ceinture ont été échangés entre les deux factions rivales. Un spectacle déplorable qui n'est malheureusement pas un exception dans nos stades.

Le capitaine de l'Antwerp Ritchie De Laet et ses équipiers Faris Haroun et Radja Nainggolan ont dû sortir des vestiaires pour tenter de résonner leurs supporters.