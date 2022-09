Affluence, files d'attente, incitation à l'achat : ces choses que les jeunes ne veulent plus voir en magasin.

Confinement oblige, les consommateurs ont passé plus de temps à faire du shopping en ligne qu'en physique au cours des deux dernières années. Cela n'a pas facilité le retour en magasin, surtout chez les plus jeunes, qui rejettent désormais massivement certains inconvénients auxquels ils ne sont plus confrontés derrière leur écran.

Un sondage met en lumière la nécessité pour les marques et enseignes de se renouveler pour faire revenir cette cible de choix.