Affluence dans les Fagnes ce week-end : la police met en garde les automobilistes

L'affluence est à nouveau annoncée ce week-end sur le plateau des Hautes-Fagnes. Promeneurs et skieurs veulent à nouveau profiter des 12 à 15 cm de neige qui recouvrent les zones les plus élevées du pays, ce qui n'est pas sans engendrer des problèmes de circulation et surtout de stationnement.

La police sera sur place pour limiter les problèmes. "Nous avons des capacités de parking qui ne sont pas énormes, ni extensibles" explique l'inspecteur principal Damien Köller de la Zone de Police Stavelot-Malmedy, en charge de la circulation. "Plus il vient de personnes sur le haut plateau, et plus nous avons des difficultés pour que ces personnes trouvent une place où il n'y a pas de gêne."

Nous ne tolérons pas que les automobilistes stationnent ailleurs que là où c'est autorisé

"Au total, il y a 1700 places de stationnement possibles, en additionnant les bords de routes régionales et les parkings existants" poursuit-il. "Une fois que nous sommes sur le terrain, nous ne tolérons pas que les automobilistes stationnent ailleurs que là où c'est autorisé, pas de parking sauvage. Et nous tenons vraiment, en collaboration avec les communes, la DNF, etc., à ce que le haut plateau des Hautes-Fagnes garde cette spécificité de réserve naturelle et qu'elle ne soit pas envahie par des milliers d'automobilistes."

La police veillera également à la fluidité de la circulation: "Une fois que les personnes arrivent sur le haut plateau et qu'il n'y a plus de places dans les parkings, nous veillons à ce qu'elles se stationnent déjà dans le bon sens pour pouvoir repartir en fin de journée et ne doivent donc pas faire des demi-tours qui coupent sans cesse la circulation et occasionnent alors des bouchons. Nous veillons aussi à ce que les véhicules soient garés le plus possible dans l'accotement pour ne pas gêner la circulation".

Le respect de ces mesures seront assurées conjointement par les zones de police locale des Fagnes et de Stavelot-Malmedy avec la police fédérale en appui qui disposera d'un drone.