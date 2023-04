Affinage de la condition, focus sur le chrono et repos : la dernière ligne droite d’Evenepoel avant le Giro expliquée par son entraîneur

Autre point d’attention particulier pour ce stage : le travail sur le contre-la-montre, déterminant en vue du Giro puisque trois épreuves contre le temps sont au programme. "Au Teide, c’était difficile de trouver des portions plates", avoue Pelgrim. "On n’avait pas eu le choix que de s’entraîner en côte avec un vélo de chrono. Or, on connaît l’importance du chrono sur le Giro et il était essentiel de s’entraîner spécifiquement sur le plat avec le vélo de chrono. Ce sera un des points d’attention principaux durant ce stage."

Contrairement au stage précédent, Evenepoel ne sera pas entouré par ses équipiers et consacrera davantage de temps au repos, fondamental avant d’affronter un rendez-vous de trois semaines.

"C’est très important de bien se reposer si on veut se présenter frais au départ du Giro. Le gros bloc de travail est derrière lui et le corps sera moins mis à l’épreuve cette semaine. L’objectif est d’être le plus relax possible hors des entraînements. On évite les distractions pour qu’il puisse se concentrer sur l’entraînement et le repos. Il a un masseur avec lu son père est là pour l’aider et le suivre en moto. Il croisera peut-être quelques coureurs à l’entraînement mais ça restera globalement très calme autour de lui."

Ce dernier stage espagnol d’Evenepoel avant le Giro prendra fin mercredi prochain, le 3 mai. Cap ensuite vers l’Italie pour prendre le départ du Giro avec le premier chrono prévu le samedi 6 mai, une épreuve contre le temps que le favori du Giro prendra le temps de reconnaître en équipe avant de se lancer dans son nouveau défi.