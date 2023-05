Affichée à 5,20% en mai, l’inflation recule : ce chiffre cache cependant une augmentation de l’inflation sous-jacente

En revanche, l’inflation continue d’être élevée dans d’autres domaines.

Du côté des services, l’inflation a augmenté de 6.80% à 8.16%. Les prix des chambres d’hôtels, par exemple, affichent une inflation de 29.4% par rapport à mai 2022. Les billets d’avion sont, eux, 41.8% plus chers qu’il y a un an. Les entretiens et réparations de voitures figurent aussi parmi les principales hausses de prix en mai.

L’inflation des produits alimentaires s’affiche, elle, à 15.51%, en léger recul par rapport à avril (16.64%). L’inflation des prix dans l’alimentation reste cependant importante par rapport à l’an dernier. En mai 2022, elle était ainsi de 6.32%. Les huiles, le poisson, les produits laitiers, le pain, les céréales et la viande ont ainsi fortement augmenté depuis un an.

En mai, l’inflation des huiles s’élevait à 19.9%. Celle du poisson à 12.2%. Les produits laitiers ont, eux, connu une inflation de 23.8%. Pour le pain et les céréales, l’inflation était de 15.9% en mai. Celle de la viande, de 12.9%.

Le cacao et la poudre à base de chocolat sont ainsi 31.8% plus chers qu’en mai 2022. Le sucre et le lait affichent aussi une inflation de respectivement 28.8% et 29.1% par rapport à l’an dernier à la même époque.