Neil Young, Sheryl Crow et Beck joueront tous pour la fête des 90 ans de Willie Nelson !

Cet événement se fera lors de deux soirées au Hollywood Bowl de Los Angeles au mois d’avril.

Willie Nelson est né le 29 avril et les concerts auront lieu le soir-même et le suivant.

En plus de ces trois noms, Sturgill Simpson, The Chicks, Leon Bridges, Kacey Musgraves, Sheryl Crow, Tom Jones, Orville Peck, et son fils Lukas Nelson, pour ne citer qu’eux.