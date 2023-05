Affaire Vinicius : "Le racisme ? La FIFA et l’UEFA jettent des millions par les fenêtres. Il faut agir, pas faire des t-shirts"

L’affaire fait grand bruit depuis ce dimanche, Vinicius Junior insulté de singe par des dizaines voire des centaines de "supporters" de Valence. Un énième acte de racisme intolérable qui semble marquer un point de rupture pour certains en Espagne. Il faut agir, il est temps, voilà des années que tout le monde le dit. En parler c’est bien, transformer les paroles en actes c’est nettement mieux. D’autant plus sur un sujet aussi grave. Benjamin Deceuninck était quelque peu désabusé dans l’Instalive de La Tribune ce lundi.

Fallait-il arrêter le match ? Que les joueurs quittent la pelouse ? "De toute façon, ça ne bougera pas tant qu’il n’y aura pas de geste fort comme celui-là. On aura beau punir d’un point, de trois points, d’un huis clos, il y aura toujours quelques imbéciles. Même si là le stade s’y est mis en chœur, c’est un peu plus inquiétant encore, cet effet de masse qu’on peut retrouver dans les stades. Ils ne sont pas tous racistes mais ils sont tous bêtes de suivre. Tant qu’il n’y aura pas un geste fort comme celui-là, quitter le terrain, arrêter le match, et quand même donner les points à l’équipe qui sort du terrain, je pense que ça ne bougera pas et qu’on sera toujours confronté à ces idiots-là. Je pense que c’est la seule solution. Les t-shirts ça ne marche pas. Il faut être plus fort dans les décisions que les fédérations prennent."

Carlo Ancelotti était révolté que la rencontre n’ait pas été arrêtée par le référé : "L’arbitre avait les moyens d’arrêter le match et ne l’a pas fait, je ne comprends pas. Parce que là ce n’était pas un fait isolé, il fallait être sourd pour ne pas entendre ce qui se passait. Après il y a toujours la question de savoir s’il faut donner autant de poids à l’arbitre, il faut y répondre tous ensemble. Voir quelle est la meilleure solution pour pouvoir arrêter un match, qui en a les moyens, avec quelles conséquences. Il faut que tout ça soit assez clair."

L’arbitre de la rencontre n’a pas mentionné le moindre fait de racisme dans son rapport de match, la fédération arbitrale espagnole a parlé d’un problème informatique mais cela semble bien peu probable : "Oui, on a du mal à y croire. Je ne suis pas dans la tête de l’arbitre mais bon. En tout cas, il faut que ça bouge. Ils multiplient les campagnes, la FIFA et l’UEFA investissent des millions et des millions contre le racisme. Ils doivent se poser des questions aussi. Ils sont en train de jeter des millions par les fenêtres pour rien. Et je sais qu’eux l’argent ça leur parle. Il faut être plus dur que ça, plus sévère. Il n’y a pas d’autre choix."

Puissent les instances entendre ces très nombreuses revendications qui fleurissent à travers l’Europe week-end après week-end.