Assadollah Assadi a été arrêté sur une autoroute de Bavière en Allemagne, le 10 juin 2018, alors qu’il regagnait sa résidence en Autriche. Il venait de rencontrer un couple belge d’origine iranienne dans un fast-food au Luxembourg, Nasimeh Naami et Amir Saadouni. Assadi était alors surveillé par les services de renseignement luxembourgeois. Il a été remis en octobre 2018 à la Belgique.

Le couple, lui, a été arrêté à Bruxelles en juin 2018, en possession d’explosifs et d’un détonateur. L’explosif TATP était transporté avec des batteries, une antenne et un émetteur à bouton à actionner manuellement. Nasimeh Naami et Amir Saadouni ont avoué avoir reçu les explosifs du diplomate mais ont nié connaître le contenu du paquet. Un quatrième homme, Merhad Arefani, a par ailleurs été arrêté à Paris et accusé de complicité.