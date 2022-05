Affaire "Standard-Waterschei": 40 ans plus tard, les témoignages des acteurs interpellent

-"A un moment, en fin de saison, Raymond Goethals a dit aux cadres du vestiaire (en Neerlandais) "Maintenant il va falloir préparer la valise". Nous étions en tête de classement, Anderlecht nous talonnait. Il était littéralement obsédé par cette idée. Il disait qu’il savait comment ça allait, qu’il avait déjà vécu cela, et que si ce n’était pas nous qui le faisions, les Mauves eux le feraient, en encourageant financièrement nos adversaires".

-"Lorsqu’il a concrètement demandé que notre capitaine (Eric Gerets) contacte le capitaine de Waterschei Roland Janssen et lui propose de l’argent pour ne pas mettre le pied lors de la dernière rencontre de championnat, Eric a répondu qu’il n’y avait aucune raison de faire cela puisqu’il ne nous manquait qu’un point (et seulement en cas de victoire d’Anderlecht) pour nous assurer du titre, que Waterschei était déjà en roue libre et que, surtout, la plupart de ces joueurs étaient limbourgeois eux aussi et ne commettraient pas de fautes sur leurs "Amis de Sclessin". Mille fois, Eric a répété cela mais Goethals ne voulait rien entendre, il revenait sans cesse à la charge et mettait une pression énorme sur Eric".

-"Pour Goethals, décrocher le titre au détriment du Sporting était une idée fixe". A côté de cela, quatre jours plus tard, nous disputions une finale de coupe d’Europe face au grand Barça. Notre effectif était étroit et il craignait une blessure ou un excès de fatigue".

-"L’idée n’est pas venue de Roger Petit (Président). Je crois que c’est le coach qui l’a convaincu. Mais comme Petit ne voulait rien débourser, le coach a suggéré que nous constituions l’enveloppe avec nos primes de victoire, soit 30.000 francs belges chacun. C’est vrai que par rapport à la prime du titre, ce n’était pas grand-chose".

-"On n’était pas d’accord mais on ne s’y est pas opposé non plus. La pression était forte, et on craignait qu’en s’opposant à sa décision il nous relègue sur le banc pour ce dernier match à Sclessin, devant un stade comble, avec le titre à la clé. Puis peut-être au Camp Nou de Barcelone".

-"On n’avait pas l’impression de commettre un crime. Ni même de fausser la compétition, parce qu’on était sûrs de gagner ce dernier match et que les liens (parfois familiaux) entre nous et les Limbourgeois nous épargnaient toute mauvaise surprise".

-"Je trouve que la Direction a tout de même pris un gros risque en nous proposant cette combine parce que plusieurs joueurs arrivaient en fin de contrat et, en cas de litige, auraient pu agiter la menace de tout révéler".

A noter, seuls 9 joueurs étaient dans le secret: les 8 qui ont été suspendus plus Arie Haan, qui lui a déclaré qu’il avait refusé de laisser sa prime et a été blanchi. Aucun jeune n’avait été mis dans le secret.