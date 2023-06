Affaire Sanda Dia : une manifestation a lieu ce dimanche devant le palais de Justice de Bruxelles

Le ministre a dit comprendre les manifestations de jeunes qui ont eu lieu à la suite du procès du cercle estudiantin Reuzegom et les prend au sérieux. Une rencontre aura lieu jeudi soir avec des représentants de l'université de Louvain (KULeuven), en présence du recteur Luc Sels.

Vincent Van Quickenborne a également noté que la famille avait toujours la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation si elle le souhaite. Il a répété qu'il n'appartient pas aux politiciens de s'exprimer à la place des juges. "J'ai entendu des juges qui craignaient pour eux-mêmes et leurs familles, a-t-il indiqué, parlant de "pente glissante'. Je suis préoccupé par un climat dans lequel des juges sont ciblés par certaines personnes et voient leurs noms et adresses publiées".