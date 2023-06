Affaire Sanda Dia : quels sont les faits confirmés par l’enquête, que dit le jugement ?

En décembre 2018, Sanda Dia participait avec deux autres candidats (aux initiales VD et CM) à un baptême estudiantin afin d’intégrer le cercle Reuzegom, actif à Leuven. Ce baptême a eu lieu pendant trois jours les 3, 4 et 5 décembre 2018.

L’activité de baptême commence le lundi 3 décembre vers 21 heures dans le kot de trois des 18 prévenus à Louvain. Ce soir-là, les rôles des comitards sont déterminés, les activités aussi. Les candidats VD et Sanda Dia passent dans ce kot, répondent à quelques questions, boivent quelques bières et repartent.

Le mardi 4 décembre dès 8 heures du matin, l’activité prenait la forme d’une vente de roses dans Louvain. Les trois candidats baptisés devaient, déguisés, vendre des roses et s’ils ne vendaient pas ces roses assez vite, leur punition consistait à ingurgiter quelque chose de répugnant. L’enquête précise : "une bouillie, du lait aigre, un piment, un œil d’oiseau".

Le soir même, au cours d’une autre activité, les trois candidats baptisés ont dû boire chacun une bouteille de Gin. Les comitards de Reuzegom expliquent dans leurs auditions que l’objectif était simplement de "faire boire". Sanda Dia ayant renversé sa bouteille de Gin, il a dû boire une bouteille de vodka en plus.

Sanda Dia n’était plus en mesure de répondre aux questions

Les témoins, sur l’état d’ébriété de Sanda Dia au soir du mardi 4 décembre 2018.

Ce soir-là, lors d’une nouvelle activité, il est établi par les membres du cercle que parmi les trois candidats au baptême, "CM était ivre mais pouvait encore parler", "VD ne pouvait plus prononcer un mot significatif" et "Sanda Dia n’était plus en mesure de répondre aux questions". Les trois candidats ont été placés en position latérale de sécurité pour éviter qu’ils ne s’étouffent dans leur vomi pendant la nuit, sur base des connaissances médicales de l’un des prévenus. Les membres du cercle ont uriné sur les trois candidats au baptême pendant qu’ils dormaient.

Les trois candidats au baptême ont ensuite été emmenés dans le kot de Sanda Dia. Les robinets du kot ont été fermés par du ruban adhésif. Les boissons et nourritures avaient été préalablement retirées du kot. Les trois recrues ont été placées sur des lits en position sûre pour qu’ils dorment.

Le 5 décembre, au troisième jour du baptême, les trois candidats sont réveillés à 9h45 par des comitards. D’après les auditions contenues dans l’enquête, "Sandia Dia, qui était connu pour ne pas boire beaucoup et pour avoir toujours de très fortes gueules de bois, était le plus mal en point : il était endormi, somnolent, léthargique. Il avait une forte gueule de bois et ne parvenait pas à s’habiller seul." A 10h23, les trois candidats quittent le kot de Sanda Dia. Il est capable de marcher et de parler, mais avait besoin d’être soutenu. Deux prévenus indiquent qu’ils ont donné à boire à Sanda Dia ("de l’eau ou de l’Aquarius") pour qu’il se remette plus vite. Il lui est donné aussi un morceau de sandwich. Ils sont ensuite placés à genou près du kot d’un prévenu en attendant l’arrivée des autres comitards.

"SDG a insisté pour qu’ils surveillent Sanda Dia de près, de ne pas le laisser seul"

Une témoin, étudiante en médecine, le matin de la mort de Sanda Dia, extrait de l’enquête policière.

A ce moment-là, une témoin aux initiales SDG, qui est par ailleurs étudiante en médecine à la KU Leuven, demande aux comitards si elle peut jeter un œil à l’état des trois candidats au baptême.

Voici ce qu’indique le résumé de l’enquête et des auditions. "Selon SM (l’un des prévenus), Sanda Dia était en voie de guérison grâce à l’air extérieur et a répondu (à la médecin) que "c’était bon". SDG déclare qu’elle a insisté pour qu’ils surveillent Sanda Dia de près et ne pas le laisser seul. Les personnes présentes lui ont promis de le faire et ont répété que le baptême était presque terminé. L’un des comitards a reconnu SDG et savait qu’elle était étudiante en médecine en troisième année."

Rassurée, la médecin s’en va. Les trois candidats montent en voiture vers leur prochaine étape : Vorselaar, en province d’Anvers à 45 km de Louvain.

Entre 11 heures et 19h15, différents trajets sont réalisés entre Louvain et Vorselaar, puis à tour de rôle, différents prévenus font des trajets vers des magasins tels que Colruyt, Mediamarkt, Ikea, ou des animaleries pour les activités du soir. Pendant ce temps-là, il est décidé de laisser Sanda Dia se reposer, boire et manger pour qu’il se rétablisse.

Les deux autres candidats au baptême devaient pendant ce temps-là creuser un puits, pour la prochaine activité. Lorsque Sanda Dia revient vers eux, ils constatent qu’il est complètement remis et qu’il était capable de plaisanter. D’autres déclarations concordantes entre témoins et prévenus attestent de sa remise en forme : il répond correctement à des questions lors d’un quiz, il réagit à un match de foot, il parvient à attraper l’anguille jetée dans le puits.

Sur ce point, le tribunal indique :

Les déclarations essentiellement concordantes de VD et CM, qui trouvent une corroboration dans divers éléments du dossier pénal, sont considérées comme crédibles par le tribunal.

La cour d’appel d’Anvers dans l’arrêt "Sanda Dia".

Au cours des heures qui suivent, différentes activités sont organisées autour de ce puits. Les candidats doivent aussi régulièrement ingurgiter différents mélanges composés notamment de moules, de poivrons, d’huile de poisson, de maquereau, d’olives marinées, de nourriture pour chien et de sauce pimentée.

Précision de la rédaction, qui ne se trouve pas textuellement dans l’arrêt de la Cour d'appel d’Anvers : l’huile de poisson sera tout au long de la soirée l’élément déterminant dans la mort de Sanda Dia. Il s’agit d’une huile vendue en bidon de 4,5 litres particulièrement salée généralement utilisée pour épicer des plats asiatiques. Cette huile à l’odeur très forte peut provoquer nausée et vomissement chez une personne qui la sent ou la boit telle quelle.

Au cours de ces activités, qui consistent notamment à se trouver dans un ruisseau, à être arrosés d’eau froide (rappel, les faits se déroulent début décembre), les candidats sont souvent obligés de boire de l’huile de poisson. Au cours de l’enquête, il apparaît que les trois candidats ont annoncé plusieurs fois avoir froid et qu’ils ont eux-mêmes suggéré que les comitards leur urinent dessus pour les réchauffer.

Lors de l’activité suivante, appelée "le test du poisson", les trois candidats ont dû s’asseoir sur leur genou, avaler un poisson rouge vivant puis boire de l’huile de poisson jusqu’à ce que les candidats parviennent à vomir le poisson vivant. L’un des trois candidats a tenu le poisson sous sa langue, ne l'a pas avalé et a pu facilement le recracher. Sanda Dia et CM n’ont pas réussi à vomir le poisson. CM a précisé qu’il avait été obligé à continuer à boire l’huile de boisson car il ne parvenait pas à vomir, mais qu’il avait fait semblant de boire.

D’après CM, Sanda Dia a bu beaucoup d’huile de poisson, mais le poisson n’est pas sorti. Il a alors dû avaler un deuxième poisson vivant pour recommencer le test. Il a à nouveau bu de l’huile de poisson. Lors de ce test, tous les prévenus étaient présents. Ils ont encouragé les candidats à boire de l’huile de poisson dans le but de régurgiter le poisson, notamment en les poussant dans le dos. Le prévenu BL a alors demandé aux personnes présentes d’arrêter de le faire.

Après ce test, lors d’un déplacement d’une zone à l’autre, Sanda Dia trébuche et tombe. L’un des prévenus (WP) le prend en photo, alors qu’il est par terre. Sur cette photo, Sanda Dia semble sourire, et WP la partage dans le groupe WhatsApp des Reuzegommers. Selon ce prévenu, Sanda Dia pouvait encore rire de sa chute.

Les explications données par le défendeur WP au sujet de cette photo sont considérées comme crédibles par le tribunal, ces déclarations n’étant réfutées par aucun élément du dossier.

La cour d’appel d’Anvers dans l’arrêt "Sanda Dia".