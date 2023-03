Affaire Sanda Dia : le ministère public estime que la cour d'appel doit se saisir de l’affaire

Le ministère public a estimé que la cour d'appel d’Anvers doit traiter le dossier de la mort de Sanda Dia, un étudiant de la KULeuven, lors d’un baptême en 2018. Les prévenus perdraient donc une instance dans la procédure judiciaire.

En première instance, la présidente du tribunal correctionnel de Hasselt s’est déclarée uniquement compétente pour juger les faits survenus lors du baptême, le 5 décembre 2018 à Vorselaar, et non l’ensemble des événements survenus avant, qui se sont déroulés à Louvain et ont, selon la famille de la victime, joué un rôle dans le décès de l’étudiant.

La famille de Sanda Dia et le ministère public ont interjeté appel de cette décision et le procès a été suspendu. La cour d'appel d’Anvers doit statuer si le tribunal de Hasselt est compétent pour l’ensemble des faits, dont la réunion préparatoire et les événements des 4 et 5 décembre 2018 à Louvain. Il s’agit spécifiquement des faits commis depuis le réveil des bleus à Louvain jusqu’au départ vers le chalet à Vorselaar.