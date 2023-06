Affaire Sanda Dia : le Collège des cours et tribunaux appelle les politiciens à "respecter le pouvoir judiciaire" et ne pas faire de déclarations "incendiaires"

Une semaine après le jugement de l’affaire Sanda Dia, le Collège des cours et tribunaux a réagi aux "déclarations" et à "l’attitude de certains hommes politiques". "Quand on scie un des pieds de la chaise démocratique, c’est toute la chaise qui vacille", peut-on lire dans le communiqué publié ce vendredi. "Il est essentiel que chacun prenne son rôle au sérieux et réfléchisse aux déclarations et comportements qui sont appropriés et à ceux qui ne le sont pas", poursuit le Collège, qui reproche à certains d’alimenter "les théories du complot" de "polariser" le débat et de ne pas communiquer "en connaissance de cause" sur les procédures judiciaires.