Affaire Sanda Dia : en taisant le nom des coupables, les médias ont-ils commis une faute ?

Dans ce cas, la presse a dit vouloir protéger l’âge et la réinsertion des coupables. Certains médias flamands ont évoqué le caractère non volontaire de l’homicide ou le fait que le racisme ne faisait pas l’objet du procès.

Pourtant, Jacques Englebert, avocat spécialiste du droit des médias, trouve "incompréhensible" que la presse n’ait pas révélé leurs noms. Et s’il entend bien le motif de la réinsertion, il estime que ce critère devrait alors être appliqué pour d’autres types de condamnations. "Je comprends que dans l’opinion publique, il y ait un malaise et qu’on se dit qu’on apporte de l’eau au moulin à ceux qui se disent il y a une justice de classe", clame-t-il.

A cela s’ajoute également le fait que certains de ces coupables ont pu continuer leurs études à l’étranger, selon l’avocat et professeur à l’ULB. "Il faut quand même se rappeler l’ignominie des faits. Ces jeunes ont continué leurs études à l’étranger et maintenant disent 'on voudrait bien pouvoir se réinsérer'. Je trouve que dans une société, il n’est pas anormal que le public soit informé complètement avec l’identité. Je ne vois pas en quoi cela pose un problème."