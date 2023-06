Affaire Sanda Dia : 500 personnes ont manifesté devant le palais de Justice de Bruxelles

"Nous ne croyons pas que la classe sociale des suspects et de Sanda n'ait pas joué un rôle dans cette histoire, tancent les manifestants. Nous ne croyons pas non plus que la couleur de peau et l'appartenance ethnique de Sanda n'aient pas joué un rôle. Aurait-on eu la même indulgence si les auteurs avaient été d'origine africaine ou maghrébine?", s'interrogent-ils.

Les manifestants estiment que le traitement judiciaire de la mort de Sanda Dia n'est pas un incident isolé. Ils établissent un parallèle avec la mort de Mawda, Adil et Mehdi, tous tués lors d'interventions policières. La presse en a également pris pour son grade, alors que les médias n'ont pas révélé l'identité des membres du cercle étudiants condamnés. Plusieurs manifestants ont scandé leurs noms et affichaient des pancartes reprenant l'identité des coupables.