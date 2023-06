Affaire Rammstein : Christoph Schneider (batterie), s’exprime : "Un choc !"

C’est la première fois qu’un membre du groupe s’exprime depuis les accusations visant le chanteur. De son côté, la firme de disques de Rammstein a stoppé depuis jeudi toute promotion au sujet du groupe et se dit, elle aussi, profondément choquée.

Le batteur de Rammstein, Christoph Schneider, a publié un communiqué sur son compte Instagram au sujet des accusations dont Till Lindeman, le chanteur du groupe, fait l’objet.

" Je ne pense pas qu’il se soit passé quoi que ce soit d’interdit, ou en tout cas je ne l’ai pas remarqué ", explique Christoph Schneider sous son message, titré : " Mes pensées personnelles et émotions sur la situation actuelle". "Cependant des choses se sont passées que je ne trouve personnellement pas correctes. Les accusations des dernières semaines nous ont profondément choquées, nous en tant que groupe et moi en tant qu’homme. Ces dernières années, Till s’est éloigné de nous et a créé sa propre bulle. Avec ses propres gens, ses propres projets, ses propres soirées. Cela m’a rendu triste, c’est vrai. Certaines structures se sont développées au-delà des limites et des valeurs des autres membres du groupe. Il est important que les fêtes d’après-concert de Till ne soient pas confondues avec nos soirées officielles. Je crois Till quand il nous dit qu’il a toujours voulu et veut encore donner à ses invités privés un bon moment. La manière dont ces femmes avaient imaginé ce moment semble différer dans certains cas de ce que lui avait imaginé. Selon leurs déclarations, ces femmes se sentaient mal à l’aise, au bord d’une situation qu’elles ne pouvaient plus contrôler. Je les plains et je ressens de la compassion. "